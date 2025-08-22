Equipe da Semas participa de encontro que discute trabalho e educação permanente na assistência social A assessora técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), Maristela Zanata, e a assistente social Márcia Milesi estão...

A assessora técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), Maristela Zanata, e a assistente social Márcia Milesi estão em Brasília onde participam, desde o dia 20, do 1º Encontro Regional de Gestão do Trabalho e Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse importante encontro!

Leia Mais em Momento MT: