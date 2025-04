Equipe de Atletismo de Sorriso participa do Campeonato Brasileiro Sub-23 em São Paulo A equipe de atletismo de Sorriso participará do Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixa Sub-23 de Atletismo, que será realizado...

A equipe de atletismo de Sorriso participará do Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixa Sub-23 de Atletismo, que será realizado entre os dias 11 e 13 de abril, no Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo (CNDA), em Bragança Paulista (SP). A competição, que marca o início do calendário nacional da temporada 2025, contará com a participação de 837 atletas, representando 128 clubes, de 21 estados e do Distrito Federal.

