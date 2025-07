Equipe de ciclismo de Sorriso conquista pódios no 1º XCM Salto Magessi A equipe de ciclismo de Sorriso participou, no último dia 13, do 1º XCM e Passeio Ciclístico Salto Magessi MTB, em Santa Rita do Trivelato...

A equipe de ciclismo de Sorriso participou, no último dia 13, do 1º XCM e Passeio Ciclístico Salto Magessi MTB, em Santa Rita do Trivelato. A prova de mountain bike contou com percurso de 55 km, com largada na área urbana do município e chegada no Balneário Municipal do Salto Magessi, às margens do Rio Teles Pires. Ao todo, 44 ciclistas de Sorriso integraram a equipe, com apoio logístico da Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.

