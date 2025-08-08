Equipe de Sinop conhece boas práticas do planejamento orçamentário de Cuiabá
O secretário de Planejamento, Nivaldo Carvalho, recebeu na manhã de quinta-feira (7) técnicos da Prefeitura de Sinop (500 km de Cuiabá) para auxiliar com informações sobre a elaboração de um plano estratégico municipal capaz de equilibrar e planejar a execução orçamentária, bem como atender às políticas sociais definidas a partir do plano de governo do Executivo. Também participaram da troca de informações a diretora de Planejamento, Silvina Maria dos Anjos, e a diretora de Orçamento, Simone Emilia Cavasine Neves. A Prefeitura de Sinop foi representada pela diretora executiva de Planejamento, Damaris Bento Ortêncio de Oliveira Santiago. Ela explicou que o objetivo principal da visita institucional foi conhecer as práticas de organização e planejamento orçamentário da Prefeitura de Cuiabá, cujas ideias poderão ser aplicadas em Sinop. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações! Leia Mais em Momento MT:
