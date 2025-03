Equipe de voleibol feminino infantil de Sorriso é campeã da 18ª Nortão Cup de Voleibol

A equipe feminina infantil de voleibol de Sorriso trouxe para casa o troféu de campeã da 18ª Nortão Cup do Voleibol que aconteceu em Sinop no último fim de semana. Sorriso participou da competição com quatro equipes que disputaram nas categorias infantil feminino, infantil masculino, juvenil masculino e juvenil feminino. Com o desempenho dos atletas, a delegação sorrisense conquistou 1º lugar no infantil feminino, 2º lugar no infantil masculino, 6º lugar no juvenil masculino e 14º lugar no juvenil feminino.

