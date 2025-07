Equipe do basquete de Lucas é campeã nos Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses “Foram jogos muito difíceis e muito importantes também para pegarmos uma boa experiência. Agora, o próximo objetivo é chegar bem em... Momento MT|Do R7 17/07/2025 - 11h37 (Atualizado em 17/07/2025 - 11h37 ) twitter

“Foram jogos muito difíceis e muito importantes também para pegarmos uma boa experiência. Agora, o próximo objetivo é chegar bem em Brasília, no Campeonato Brasileiro e quem sabe pegar uma boa colocação”, comemorou o atleta do basquete, Davi Piassa, ao levantar a taça de campeão nos Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses. A equipe de basquete de Lucas do Rio Verde conquistou o título de primeiro lugar na disputa final contra Tangará da Serra, nesta terça-feira (16), quando ocorreram as partidas finais dos jogos. Para mais detalhes sobre essa conquista, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Setor produtivo cobra racionalidade e vê riscos econômicos para os dois países

