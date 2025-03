Equipe do Centro Pop recebe capacitação de primeiros socorros Servidores do Centro Pop de Rondonópolis passaram por capacitação de primeiros socorros na tarde desta quinta-feira (20). A necessidade...

Servidores do Centro Pop de Rondonópolis passaram por capacitação de primeiros socorros na tarde desta quinta-feira (20). A necessidade surgiu devido ao alto número de registros com os assistidos pelo espaço, sendo ocorrências quase diárias, principalmente convulsões e crises de abstinência. O treinamento foi ministrado pela médica Luciana Horta, com anos de experiência no atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), abordando como agir de imediato caso uma pessoa sofra um acidente ou mal súbito.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: