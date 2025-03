Equipe do Corpo de Bombeiros atende ocorrência de nascimento domiciliar de bebê O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado, nesta quinta-feira (27.3), para atender uma ocorrência de trabalho... Momento MT|Do R7 28/03/2025 - 14h26 (Atualizado em 28/03/2025 - 14h26 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado, nesta quinta-feira (27.3), para atender uma ocorrência de trabalho de parto em uma residência no bairro Parque Felicidade, em Sorriso (397km de Cuiabá). Ao chegar no local, a equipe do do 5° Batalhão Bombeiro Militar (5° BBM) constatou que o bebê já havia nascido e estava nos braços da mãe. A mulher que estava em sua quinta gestação encontrava-se em boas condições gerais, comunicativa e sem sinais de complicações. Ela relatou que estava com 40 semanas e 1 dia de gestação, que havia feito o pré-natal regularmente e que não possuía comorbidades. A equipe de bombeiros realizou o clampeamento e corte do cordão umbilical. O recém-nascido apresentava boas condições de saúde. O nascimento ocorreu por volta das 15h40, conforme relato dos pais. A mãe e o bebê foram então encaminhados ao Hospital e Maternidade 13 de Maio, seguindo a regulação médica. Saiba mais sobre essa emocionante ocorrência no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura antecipa salários de março para servidores municipais

