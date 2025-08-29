Equipe do Corpo de Bombeiros combate incêndio em camionete O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na noite desta quinta-feira (28.8), um incêndio em veículo na Avenida... Momento MT|Do R7 29/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 29/08/2025 - 18h58 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na noite desta quinta-feira (28.8), um incêndio em veículo na Avenida JK no município de Juína (a 746 km de Cuiabá). Segundo o proprietário do carro, o incêndio iniciou no painel do veículo e se propagou rapidamente. A equipe da 14ª Companhia Independente Bombeiro Militar (14ª CIBM) foi acionada por volta das 19h e rapidamente se deslocou para o local da ocorrência. Para combater o fogo, os bombeiros estabilizaram o veículo e, em seguida, montaram duas linhas de ação. Após o combate, a equipe realizou o rescaldo, eliminando os possíveis focos remanescentes. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Ginásio Aecim Tocantins recebe Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu Esportivo

