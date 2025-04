Equipe do DAE realiza visita técnica ao Sanear em Rondonópolis Comitiva visitou todos os setores, desde a captação e produção até o comercial, estudando novas estratégias para melhoria do serviço... Momento MT|Do R7 07/04/2025 - 14h26 (Atualizado em 07/04/2025 - 14h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Comitiva visitou todos os setores, desde a captação e produção até o comercial, estudando novas estratégias para melhoria do serviço em VG. O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) realizou, na última semana, uma visita técnica ao Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis. A ação faz parte do processo de reestruturação interna da autarquia, que está reorganizando setores estratégicos, desde a logística até o planejamento, com foco em eficiência e melhores resultados no atendimento à população.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT:

PRF prende traficante após fuga e apreende drogas em Sinop-MT

Polícia Militar apreende mais de cinco quilos de drogas e prende dois faccionados

Seciteci participa da 18ª edição do Ribeirinho Cidadão