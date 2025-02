Equipe do Meio Ambiente retira pneus deixados em área verde e faz destinação correta A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária fez a retirada de inúmeros pneus que estavam depositados em uma área... Momento MT|Do R7 10/02/2025 - 12h27 (Atualizado em 10/02/2025 - 12h27 ) twitter

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária fez a retirada de inúmeros pneus que estavam depositados em uma área verde no bairro João Moraes em Rondonópolis, na manhã desta segunda-feira (10). Os pneus estavam ao ar livre, com água acumulada, propiciando a formação de criadouros do mosquito Aedes aegypti transmissor de arboviroses como a dengue e a chikungunya.

Saiba mais sobre essa importante ação e como ela impacta a saúde da população consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

