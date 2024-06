Equipe policial localiza corpo de vítima sequestrada em Sorriso A equipe de investigação de homicídios da Delegacia de Sorriso, com apoio de policiais militares do município, localizou, no fim...

Momento MT|Do R7 23/06/2024 - 18h15 (Atualizado em 23/06/2024 - 18h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share