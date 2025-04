Equipes da Gestão Fazendária estarão realizando plantão presencial neste sábado O atendimento estará voltado para parcelamentos de débitos, emissão de Imposto Predial Territorial Urbana (IPTU), de emissão de alvará... Momento MT|Do R7 04/04/2025 - 16h30 (Atualizado em 04/04/2025 - 16h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O atendimento estará voltado para parcelamentos de débitos, emissão de Imposto Predial Territorial Urbana (IPTU), de emissão de alvará, negociações do Programa de Regularização Fiscal (Refis), emissão de notas fiscais, entre outros. A Secretaria de Gestão Fazendária de Várzea Grande (Segefaz) realiza neste sábado (5), plantão presencial de atendimento. As equipes da Segefaz atenderão, das 9h às 16h, no Centro de Atendimento ao Cliente (CAC), localizado na sede da Prefeitura Municipal de Várzea Grande.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações!

Leia Mais em Momento MT:

PF prende condenado por estupro de vulnerável em Uruguaiana

PRF prende passageira por tráfico de drogas em ônibus na BR-070 em Barra do Garças-MT

Licenciamento ambiental: relatores buscam convergência para projeto