Equipes da GMT participam de curso prático de APH tático
Integrantes da Guarda Municipal de Trânsito (GMT) participam nesta segunda-feira, 18 de agosto, de um curso prático de Atendimento Pré-hospitalar Tático (APH Tático). Ministrado pelo policial federal, Marcos Rocco, o curso capacita profissionais para lidar com situações de emergência em ambientes de risco, como operações policiais ou confrontos armados, seguindo protocolos específicos para aumentar as chances de sobrevivência.
