Equipes das escolas Tiradentes e Dom Pedro II podem se inscrever para o 4º Jogos dos Estudantes Militares 2025

Diretores de escolas militares da Rede Estadual já podem, a partir desta segunda-feira (4.8), inscrever suas equipes para o 4º Jogo dos Estudantes Militares. O prazo vai até 11 de agosto. Os jogos acontecerão de 22 a 24 de agosto, no Centro de Eventos Roberto Munaretto, em Lucas do Rio Verde, reunindo estudantes de escolas estaduais militares Tiradentes e Dom Pedro II. As competições são realizadas pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).

