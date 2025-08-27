Equipes de saúde levam vacinação à Escola Municipal João Paulo II
A campanha “Vacinação nas Escolas” chega à Escola Municipal João Paulo II nos dias 02, 03 e 04 de setembro. Com o tema “Em matéria...
A campanha “Vacinação nas Escolas” chega à Escola Municipal João Paulo II nos dias 02, 03 e 04 de setembro. Com o tema “Em matéria de vacina, Sorriso é nota 10!”, a campanha tem conseguido alcançar estudantes que ainda não haviam se vacinado. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre a vacinação nas escolas! Leia Mais em Momento MT:
A campanha “Vacinação nas Escolas” chega à Escola Municipal João Paulo II nos dias 02, 03 e 04 de setembro. Com o tema “Em matéria de vacina, Sorriso é nota 10!”, a campanha tem conseguido alcançar estudantes que ainda não haviam se vacinado.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre a vacinação nas escolas!
Leia Mais em Momento MT: