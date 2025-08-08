Equipes de sete municípios se consagram campeãs dos Jogos Escolares Mato-grossenses Equipes de Sinop, Sapezal, Cuiabá, Várzea Grande, Campo Verde, Sorriso e Primavera do Leste foram consagradas campeãs estaduais dos...

Equipes de Sinop, Sapezal, Cuiabá, Várzea Grande, Campo Verde, Sorriso e Primavera do Leste foram consagradas campeãs estaduais dos Jogos Escolares Mato-grossenses, nesta quinta-feira (7.8). Envolvendo estudantes de 12 a 14 anos, as competições escolares promovidas pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) ocorreram entre os dias 1º e 7 de agosto, em Sorriso (a 397 km da Capital).

Para mais detalhes sobre as equipes campeãs e as competições, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: