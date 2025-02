Equipes do MP conhecem projeto de expansão da gestão por competências

Em reunião virtual realizada nesta quinta-feira (6), a Subprocuradoria-geral de Justiça de Planejamento e Gestão do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), em parceria com a Leme Consultoria em Gestão de RH, apresentou aos gestores e equipes da Diretoria-Geral, do Departamento de Gestão de Pessoas (DGP), do Departamento de Planejamento (Deplan) e do Departamento de Atendimento e Expediente (Daexp) o projeto de ampliação da metodologia de gestão por competências na instituição. O “Desenvolve MP – Gestão do Desenvolvimento e do Desempenho”, será expandido para a área meio do MPMT.

