Equipes responsáveis pela merenda escolar participam de semana formativa Durante as férias escolares, cerca de 120 profissionais da área de alimentação escolar da rede municipal de Lucas do Rio Verde participaram...

Durante as férias escolares, cerca de 120 profissionais da área de alimentação escolar da rede municipal de Lucas do Rio Verde participaram de uma semana formativa. O objetivo é aprimorar os conhecimentos dos servidores e testar novas receitas que serão incluídas no cardápio da merenda escolar no segundo semestre do ano letivo.

Leia Mais em Momento MT: