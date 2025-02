Equipes trabalham na interdição da avenida dos Estudantes para liberar parte da pista As secretarias municipais de Infraestrutura e de Mobilidade Urbana trabalham em parceria para dar mais fluidez no trânsito da avenida... Momento MT|Do R7 04/02/2025 - 21h26 (Atualizado em 04/02/2025 - 21h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As secretarias municipais de Infraestrutura e de Mobilidade Urbana trabalham em parceria para dar mais fluidez no trânsito da avenida dos Estudantes. As equipes iniciaram os trabalhos com uma visita técnica na rotatória da avenida dos Estudantes com a Dom Pedro II e alameda das Rosas, nesta terça-feira (4). O projeto prevê uma meia rotatória e uma pista de rolamento livre para transitar no sentido bairro-Centro. Uma faixa continuará interditada por conta do colapso no asfalto com a formação de uma erosão no local. “Vamos fazer uma pista de rolamento na rotatória. Não vai ter mais interdição na avenida dos Estudantes, muito menos na alameda das Rosas”, explicou o secretário de Mobilidade Urbana, Thales Tatí. A secretaria de Infraestrutura elaborou laudo sobre a situação para notificação da empresa responsável pela obra e segue em busca de uma solução definitiva, pois os paliativos feitos não resolveram o problema. “Não estamos medindo esforço, estamos correndo atrás de tudo que precisa ser feito aqui da maneira mais rápida possível para que seja liberado”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Lucas Luz. As alterações na via e novas sinalizações devem ser concluídas no decorrer desta semana.

Saiba mais sobre as intervenções e o impacto no trânsito consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Polícia Civil prende em flagrante quatro vigilantes que mataram homem espancado na rodoviária de Cuiabá

Adutora é reparada e ETA I volta operar com programação para abastecer bairros ainda hoje

Mario Nadaf trata sobre Dia Municipal de São Jorge em Tribuna Livre na Câmara Municipal de Cuiabá