Erika Januza celebra estreia como apresentadora do ‘Saia Justa: ‘Honrada’

Erika Januza, 39 anos, foi anunciada como um dos novos nomes confirmados para a próxima temporada do Saia Justa, no GNT. “Eu estou muito honrada em sentar neste sofá a partir de agora. Mulheres muito inspiradoras passaram por ele e me sinto muito realizada por me unir a esses nomes. O Saia é um espaço de conversa, de debate, de muita troca”, afirmou a atriz nesta sexta-feira (11)

