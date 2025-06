Erika Schneider assume namoro no Dia dos Namorados: ‘Obrigada por florir meus dias’ No Dia dos Namorados, comemorado nesta quinta-feira (12), Erika Schneider compartilhou com seus seguidores que seu coração tem um novo... Momento MT|Do R7 12/06/2025 - 15h58 (Atualizado em 12/06/2025 - 15h58 ) twitter

Erika Schneider assume namoro — Foto: Reprodução/Instagram Momento MT

No Dia dos Namorados, comemorado nesta quinta-feira (12), Erika Schneider compartilhou com seus seguidores que seu coração tem um novo dono. A influenciadora postou um beijo apaixonado e uma declaração para o rapaz em seus Stories no Instagram. “Tem gente que chega e muda a estação da gente por dentro. Obrigada por florir meus dias. Feliz Dia dos Namorados, neném!”, escreveu, mantendo a identidade do amado em sigilo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

