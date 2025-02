Erro médico em cirurgia estética: condenação de R$ 78 mil é suficiente diante dos danos irreparáveis? Uma paciente de Cuiabá vive um pesadelo que começou há seis anos, quando decidiu realizar uma cirurgia de mastopexia com implante... Momento MT|Do R7 19/01/2025 - 10h07 (Atualizado em 19/01/2025 - 10h07 ) twitter

Uma paciente de Cuiabá vive um pesadelo que começou há seis anos, quando decidiu realizar uma cirurgia de mastopexia com implante de silicone para melhorar a autoestima. O procedimento, realizado por um cirurgião plástico renomado na capital, resultou na perda de uma das mamas, deformidades graves, uma infecção devastadora e danos psicológicos profundos. Mesmo com tamanha repercussão na vida da vítima, a condenação imposta ao médico, de R$ 78 mil, levanta questionamentos sobre a suficiência do valor para reparar o sofrimento causado.

Para entender melhor os desdobramentos desse caso e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

