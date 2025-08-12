Escola Aureliano Pereira da Silva recebe aula inaugural do Proerd em Sorriso Na próxima sexta-feira (15), às 7h30, a Escola Municipal Aureliano Pereira da Silva receberá a aula inaugural do Programa Educacional...

Na próxima sexta-feira (15), às 7h30, a Escola Municipal Aureliano Pereira da Silva receberá a aula inaugural do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), desenvolvido pela Polícia Militar em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. O evento será realizado na unidade de ensino.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre este importante programa!

