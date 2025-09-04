Escola de Governo abre inscrições para curso de postura do atendimento público A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo, está com inscrições abertas para mais um...

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo, está com inscrições abertas para mais um curso presencial. Trata-se da formação “A nova postura do atendimento ao público”, com a facilitadora Sirlei Theis. São ofertadas apenas 20 vagas e os interessados podem se inscrever até o dia 12 de setembro, clicando aqui.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: