Escola de Governo abre inscrições para o curso Cartilha Verde Mato Grosso A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT) abriu, nesta segunda-feira (27.1), o período de inscrições para a capacitação... Momento MT|Do R7 27/01/2025 - 20h07 (Atualizado em 27/01/2025 - 20h07 )

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT) abriu, nesta segunda-feira (27.1), o período de inscrições para a capacitação sobre a Cartilha Verde Mato Grosso. A abordagem inclui temas como conservação e eficiência de eletricidade, além dos recursos hídricos nos prédios públicos. São ofertadas 300 vagas exclusivas para servidores do Poder Executivo Estadual, e os interessados têm até 16 de fevereiro para se inscreverem. O curso visa a apresentação dos parâmetros, diretrizes e indicadores sustentáveis que devem orientar projetos e obras da Administração Direta de MT. A capacitação vai ocorrer de 24 de fevereiro a 13 de março, por meio de encontros assíncronos. Após a inscrição, o candidato precisa aguardar as orientações de acesso, que serão enviadas dia 23 de fevereiro, no seu e-mail. Ao final, se tiver cumprido os requisitos, o cursista será certificado com 25 horas/aulas.

