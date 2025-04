Escola de Governo de MT oferta 300 vagas para capacitação em atendimento ao público

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Escola de Governo, está com inscrições abertas para o curso Atendimento ao Público. Os participantes irão adquirir expertises para a satisfação do cidadão. Os interessados devem se inscrever até o dia 21 de abril, clicando neste link. A capacitação é exclusiva para os servidores públicos do Poder Executivo Estadual e dispõe de 300 vagas. O curso vai acontecer via Google Meet.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: