Escola de Governo de MT oferta 300 vagas para o curso Noções de Administração do Trabalho A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Escola de Governo, está com inscrições abertas para o curso Noções...

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Escola de Governo, está com inscrições abertas para o curso Noções de Administração do Trabalho. As inscrições são online e ficam abertas até o dia 16 de março, ou enquanto houver disponibilidade de vagas – clique aqui para se inscrever.

