Escola de Governo está com inscrições abertas para capacitação Noções de Administração do Trabalho A Secretaria de Planejamento e Gestão de Mato Grosso (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo, está com 300 vagas para o curso Noções...

A Secretaria de Planejamento e Gestão de Mato Grosso (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo, está com 300 vagas para o curso Noções de Administração do Trabalho. As inscrições começam nesta segunda-feira (25.8) e podem ser realizadas até o dia 14 de setembro.

