Escola de Governo está com inscrições abertas para nova turma do curso de Excel Básico Desenvolver habilidades para organizar, manipular e analisar dados de forma eficiente, a fim de otimizar processos e facilitar a gestão...

Desenvolver habilidades para organizar, manipular e analisar dados de forma eficiente, a fim de otimizar processos e facilitar a gestão no ambiente de trabalho. Esse é o principal objetivo do curso de Excel Básico, que será ofertado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo. Essa capacitação tem apenas 25 vagas e os interessados podem se inscrever até o dia 11 de setembro, clicando aqui.

