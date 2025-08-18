Escola de Governo está com inscrições abertas para o curso Formação e Reforma do Estado Brasileiro
A Secretaria de Planejamento e Gestão de Mato Grosso (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo, está com 300 vagas para o curso Formação e Reforma do Estado Brasileiro. As inscrições começam nesta segunda-feira (18.8) e podem ser feitas até o dia 7 de setembro.
A Secretaria de Planejamento e Gestão de Mato Grosso (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo, está com 300 vagas para o curso Formação e Reforma do Estado Brasileiro. As inscrições começam nesta segunda-feira (18.8) e podem ser feitas até o dia 7 de setembro.
