Escola de Governo está com inscrições abertas para o curso Formação e Reforma do Estado Brasileiro

A Secretaria de Planejamento e Gestão de Mato Grosso (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo, está com 300 vagas para o curso Formação...

A Secretaria de Planejamento e Gestão de Mato Grosso (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo, está com 300 vagas para o curso Formação e Reforma do Estado Brasileiro. As inscrições começam nesta segunda-feira (18.8) e podem ser feitas até o dia 7 de setembro.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como se inscrever e participar dessa importante capacitação!

