Escola de Governo oferece capacitação em oratória e seus impactos na comunicação

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo, está com inscrições abertas para o curso “Imersão Oratória de Impacto: a via da comunicação com alma”. A capacitação é destinada a servidores do Poder Executivo Estadual e será realizada nos dias 20 e 21 de agosto, na sede da Escola de Governo, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

