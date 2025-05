Momento MT |Do R7

Escola de Governo oferece curso sobre gestão e fiscalização de contratos A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Escola de Governo, está com inscrições abertas para o curso sobre...

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Escola de Governo, está com inscrições abertas para o curso sobre gestão e fiscalização de contratos com base na Nova Licitações e Contratos. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de junho, clicando aqui.

Leia Mais em Momento MT: