Escola de Governo oferece educação financeira para servidores públicos estaduais; 13 turmas já se formaram A Escola de Governo de Mato Grosso ofertou, nos últimos três anos, aproximadamente 2.300 vagas em cursos de educação financeira voltados...

A Escola de Governo de Mato Grosso ofertou, nos últimos três anos, aproximadamente 2.300 vagas em cursos de educação financeira voltados para a gestão das finanças pessoais. Nesse período, já foram formadas 13 turmas se somados cursos presenciais, on-line e palestras. A Escola de Governo é regida pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT).

