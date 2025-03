Escola de Governo oferta 300 vagas para capacitação em gestão de processos A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo, abriu, nesta segunda-feira (10.3), as inscrições... Momento MT|Do R7 10/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 10/03/2025 - 20h26 ) twitter

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo, abriu, nesta segunda-feira (10.3), as inscrições para o curso Noções de Gestão de Processos. São 300 vagas exclusivas para servidores públicos do Poder Executivo Estadual. Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de março ou enquanto houver vagas disponíveis, clicando neste link.

