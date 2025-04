Escola de Governo oferta 300 vagas para o curso sobre Gestão de Tempo

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Escola de Governo, está com inscrições abertas para o curso Gestão de Tempo. Estão disponíveis 300 vagas para os servidores do Poder Executivo Estadual. As inscrições são online e ficam abertas até o dia 14 de abril ou até alcançar o preenchimento total de vagas, essa é a segunda edição do ano.

Leia Mais em Momento MT: