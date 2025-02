Escola de Governo oferta capacitação em gestão de processos com ferramenta Bizagi Modeler

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Escola de Governo, está com inscrições abertas para a capacitação de introdução em gestão por processos (BPM) e em notação BPMN com uso do Bizagi Modeler. A inscrição é online e o prazo para os interessados se candidatarem vai até 06 de março.

