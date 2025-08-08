Escola de Governo oferta capacitação em noções básicas de políticas públicas
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo, está com inscrições abertas para o curso Noções Básicas de Políticas Públicas. A capacitação é exclusiva para servidores do Poder Executivo Estadual, que podem se inscrever até o dia 24 de agosto, clicando aqui. O curso será realizado na modalidade de Ensino à Distância (EaD) e os participantes terão acesso ao material didático do dia 1 a 29 de setembro.
