Escola de Governo oferta capacitação em noções de licitação, contrato e riscos na administração pública A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo, abriu, nesta segunda-feira (7.7), as inscrições... Momento MT|Do R7 07/07/2025 - 17h58 (Atualizado em 07/07/2025 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo, abriu, nesta segunda-feira (7.7), as inscrições para o curso Noções de Licitação, Contrato e Risco. São 300 vagas exclusivas para servidores públicos do Poder Executivo Estadual. Os participantes que cumprirem os requisitos receberão certificado de 85 horas-aula. A formação será ofertada do dia 4 de agosto ao dia 7 de setembro, na modalidade de Ensino à Distância (EaD). Entre os conteúdos previstos a serem abordados estão os procedimentos e contratos licitatórios com base na Nova Lei de Licitações e Contratos e Lei das Estatais. Além disso, também serão abordadas técnicas de gestão, controle e avaliação de riscos, aplicadas à execução contratual no setor público. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Comissão aprova obrigatoriedade de intérprete de Libras e assistividade em locais turísticos

Confira os cuidados preventivos contra as hepatites virais

Lucas do Rio Verde será o primeiro município do Brasil a receber estacionamento para caminhoneiros do SEST SENAT