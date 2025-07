Escola de Governo oferta capacitação para aperfeiçoamento de contratações públicas

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo, está com inscrições abertas para o curso Planejamento de Contratações Públicas: capacitação estratégica em Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR), documentos fundamentais que subsidiam as contratações governamentais.

