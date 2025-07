Escola de Governo oferta capacitação que trata dos princípios de gestão pública gerencial

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Escola de Governo, abre nesta segunda-feira (21.7) as inscrições para o curso Noções de Gestão Pública Gerencial. Estão sendo ofertadas 300 vagas para a formação. Os interessados têm até o dia 10 de agosto para se inscrever. A capacitação é exclusiva para servidores do Poder Executivo Estadual e será ofertada na modalidade de Ensino a Distância (EaD). O conteúdo estará disponível no período de 18 de agosto a 14 de setembro.

