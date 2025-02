Escola de Samba Payaguás e Bloco Império da Casa Nova são campeãs do Desfile de Carnaval em Cuiabá A Escola de Samba Payaguás e o Bloco de Enredo Império da Casa Nova são as campeãs do Desfile de Carnaval em Cuiabá deste ano. A apuração... Momento MT|Do R7 24/02/2025 - 18h08 (Atualizado em 24/02/2025 - 18h08 ) twitter

A Escola de Samba Payaguás e o Bloco de Enredo Império da Casa Nova são as campeãs do Desfile de Carnaval em Cuiabá deste ano. A apuração, que ocorreu no domingo (23.2), consagrou ainda o Bloco Mélados como vice-campeão. Toda a programação contou com o patrocínio do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).

Para mais detalhes sobre essa festa incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

