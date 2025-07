Momento MT |Do R7

Escola de Saúde Pública debate saúde mental entre profissionais da saúde do SUS em MT A Escola de Saúde Pública (ESP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES), vai realizar, nesta sexta-feira (1º.8), às 14h, a...

A Escola de Saúde Pública (ESP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES), vai realizar, nesta sexta-feira (1º.8), às 14h, a roda de conversa online “Nós na Rede – Mato Grosso na Promoção Psicossocial do Cuidado em Saúde Mental”. O bate-papo terá três horas de duração, com certificação pela ESP-MT, e é voltado a trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS) e estudantes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre este importante evento!

Leia Mais em Momento MT: