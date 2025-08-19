Escola do Governo Federal voltada para a agropecuária completa dez anos
A educação abrange todos os setores, importante para o crescimento e da sociedade. O setor agropecuário no Brasil cresce expansivamente...
A educação abrange todos os setores, importante para o crescimento e da sociedade. O setor agropecuário no Brasil cresce expansivamente a cada ano e parte disso vem do desenvolvimento dos produtores rurais, com acesso a novas técnicas, estudos, tecnologias e informações. Objetivando capacitar os servidores públicos e agentes do setor agropecuário, em agosto de 2015 era inaugurada a Escola Nacional de Gestão Agropecuária (Enagro), órgão interno ligado à Subsecretaria de Gestão de Pessoas e de Gestão do Conhecimento dentro da Secretaria-Executiva do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Para saber mais sobre a trajetória e os impactos da Enagro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
A educação abrange todos os setores, importante para o crescimento e da sociedade. O setor agropecuário no Brasil cresce expansivamente a cada ano e parte disso vem do desenvolvimento dos produtores rurais, com acesso a novas técnicas, estudos, tecnologias e informações. Objetivando capacitar os servidores públicos e agentes do setor agropecuário, em agosto de 2015 era inaugurada a Escola Nacional de Gestão Agropecuária (Enagro), órgão interno ligado à Subsecretaria de Gestão de Pessoas e de Gestão do Conhecimento dentro da Secretaria-Executiva do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).
Para saber mais sobre a trajetória e os impactos da Enagro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: