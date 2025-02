Escola do Legislativo da ALMT abre inscrições para a Educação de Jovens e Adultos As inscrições para a turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA) ofertada pela Escola do Legislativo já estão abertas. O exame certificador...

As inscrições para a turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA) ofertada pela Escola do Legislativo já estão abertas. O exame certificador do EJA é um programa do Governo de Mato Grosso que visa oferecer à população a oportunidade de concluir o Ensino Fundamental e Médio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT: