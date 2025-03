Escola do Legislativo oferece curso de oratória e aborda inteligência artificial Numa iniciativa da Secretaria de Escola e Memória do Legislativo, o Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, da Assembleia Legislativa...

Numa iniciativa da Secretaria de Escola e Memória do Legislativo, o Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), será palco do curso Imersão Oratória Imparável, nos dias 18 e 19 de março, das 18:30 às 22 horas, com a palestrante Sirlei Theis. Ela é autora da obra ‘Gritos Silenciosos: como sentimentos reprimidos moldam as nossas vidas’.

