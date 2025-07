Escola Estadual conquista 64 medalhas na Olimpíadas Mandacaru de Matemática

A Escola Estadual José de Mesquita, de Cuiabá, foi destaque na Olimpíada Mandacaru de Matemática 2025 e conquistou 64 medalhas, sendo seis ouros, 28 pratas e 30 bronzes, além de 12 menções honrosas. Realizada em formato online pelo Instituto Mandacaru, no Piauí, o evento abrange estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio das escolas públicas e privadas de todo Brasil.

Para saber mais sobre essa conquista incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: