Escola estadual do campo é revitalizada com investimento milionário Com a reforma geral executada pelo Governo de Mato Grosso, a Escola Estadual do Campo José de Alencar, em Novo São Joaquim (distante...

01/07/2024

