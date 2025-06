Escola Ivete realiza Mostra Pedagógica com foco em meio ambiente e sustentabilidade Nesta quinta-feira (05), a Escola Municipal Ivete de Lourdes Arenhardt será cenário da Mostra Pedagógica 2025, um evento que irá apresentar... Momento MT|Do R7 03/06/2025 - 13h58 (Atualizado em 03/06/2025 - 13h58 ) twitter

Nesta quinta-feira (05), a Escola Municipal Ivete de Lourdes Arenhardt será cenário da Mostra Pedagógica 2025, um evento que irá apresentar à comunidade escolar os trabalhos desenvolvidos pelos alunos ao longo do primeiro semestre. A programação inicia às 9h30 para o período matutino e às 15h30 para os alunos do período vespertino. Com o tema "Cuidar do meio ambiente é semear hoje o futuro que queremos colher amanhã", a mostra reunirá produções de 1.530 alunos, do Pré I ao 6º ano, que exploraram de forma criativa e educativa diferentes aspectos da preservação ambiental e da sustentabilidade. O evento também integra um projeto maior, que está concorrendo a uma premiação, reconhecendo as melhores práticas pedagógicas e ambientais.

