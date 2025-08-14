Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Escola Municipal de Artes avisa que ainda há vagas para algumas modalidades

Começam na segunda-feira (18) as aulas da Escola Municipal de Artes (EMA), que está presente nos mais diversos pontos da cidade ofertando...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Começam na segunda-feira (18) as aulas da Escola Municipal de Artes (EMA), que está presente nos mais diversos pontos da cidade ofertando à população a oportunidade de aprender inúmeras linguagens artísticas, que vão de balé a teatro, passando por jazz, artesanato, variados instrumentos musicais, canto coral, capoeira, artes visuais, entre outras opções que a Secretaria Adjunta de Cultura e Juventude disponibiliza por meio de seus profissionais atuantes em toda a Rondonópolis.

Não perca a chance de se inscrever e explorar sua criatividade! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.