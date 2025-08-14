Escola Municipal de Artes avisa que ainda há vagas para algumas modalidades
Começam na segunda-feira (18) as aulas da Escola Municipal de Artes (EMA), que está presente nos mais diversos pontos da cidade ofertando...
Começam na segunda-feira (18) as aulas da Escola Municipal de Artes (EMA), que está presente nos mais diversos pontos da cidade ofertando à população a oportunidade de aprender inúmeras linguagens artísticas, que vão de balé a teatro, passando por jazz, artesanato, variados instrumentos musicais, canto coral, capoeira, artes visuais, entre outras opções que a Secretaria Adjunta de Cultura e Juventude disponibiliza por meio de seus profissionais atuantes em toda a Rondonópolis. Não perca a chance de se inscrever e explorar sua criatividade! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
Começam na segunda-feira (18) as aulas da Escola Municipal de Artes (EMA), que está presente nos mais diversos pontos da cidade ofertando à população a oportunidade de aprender inúmeras linguagens artísticas, que vão de balé a teatro, passando por jazz, artesanato, variados instrumentos musicais, canto coral, capoeira, artes visuais, entre outras opções que a Secretaria Adjunta de Cultura e Juventude disponibiliza por meio de seus profissionais atuantes em toda a Rondonópolis.
Não perca a chance de se inscrever e explorar sua criatividade! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: